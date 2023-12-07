Нестандартний підхід: який вирок отримала жінка, яка жбурнула гарячу їжу в працівницю закладу у США

У США жінка кинула тарілку з гарячою їжею в обличчя співробітниці закладу швидкого харчування. Вона була засуджена до місяця ув'язнення та двох місяців роботи у швидкоїжі.

Про це пише CNN.

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В американському Нью-Йорку 39-річна Розмарі Хейн облаяла співробітницю ресторану Chipotle Емілі Рассел та кинула в її обличчя тарілку з їжею. Жінка визнала себе винною у нападі. Суд в Огайо присудив їй нестандартне покарання: 1 місяць перебування за ґратами й 2 місяці роботи у швидкоїжі.

Цікаво, що суддя Тімоті Гілліган запропонував підсудній обрати: або весь термін відсидіти у в'язниці, або зменшити його, додавши роботу в ресторані швидкого харчування. У такий спосіб жінка мала б зрозуміти, якою нелегкою може бути праця у сфері обслуговування, коли нерідко доводиться мати справу з подібними відвідувачами. "Я б хотіла б побувати на її (постраждалої співробітниці ресторану – ред.) місці", – відповів Хейн.

Зазначається, що раніше Хейн не мала судимості. Вона наголосила, що щиро шкодує про свій вчинок щодо дівчини.

"Даймо їй можливість не дозволити цьому дню визначити все її життя", – сказав адвокат Джозеф О'Меллі.

Наразі Хейн має отримати схвалення від суду й працювати у закладі 20 годин на тиждень. Вона перебуває у пошуку роботи.

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