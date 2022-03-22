Nestle та Unilever піднімають ціни на свої товари в Росії, але не йдуть з ринку

Nestle та Unilever піднімають ціни на свої товари в Росії, але не йдуть з ринку

Nestle та Unilever повідомили, що ціна на їхні товари в Росії може піднятися на 45% із 1 квітня.

Швейцарська компанія з виробництва продуктів харчування Nestle та британська компанія, один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії Unilever (зокрема, бренди Persil, Dove, Domestos, Lipton, Clear, Timotei, "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", "100 Рецептов красоты") піднімають ціни на свої товари в росії в діапазоні 10 до 45%, але продовжують працювати там.

Російські торгівельні мережі отримали відповідне попередження ще 15 березня.

Швейцарський гігант також заявив, що призупиняє капітальні інвестиції до країни та припиняє експорт з рф до сусідніх з нею країн. Втім, Nestle досі продовжує постачати на території країни деяку свою продукцію.

Наразі припинено постачання продукції під брендом Nespresso та води San Pellegrino. Винятком стали дитяче харчування, каші, спеціалізоване харчування та лікувальні корми для домашніх тварин.

Тим часом громадські активісти влаштовують акції та розгорнули компанію в соцмережах з вимогою згорнути діяльність швейцарського бренду в РФ. Крім того, адміністрації компанії передали аналогічне звернення від громадян. Своєю чергою, українскі дипломати ведуть перемовини з представниками топменеджменту Nestle. Крім того, опрацьовується розмова прем'єра Дениса Шмигаля з міністром економіки країни Гі Пармеленом.

Нагадаємо, припиняти виробничі потужності країні-агресорці Unilever не буде навіть після перемовин з представниками топменеджменту. До слова, наразі направлено лист-звернення посла та поінформовано конфедерацію британської промисловості про вимогу зупинити діяльність у РФ.

Втім, виробник заявив, що більше не буде інвестувати в економіку країни-агресорки. Компанія призупинила весь імпорт та експорт. Гігант продуктів харчування та споживчих товарів також заявив про припинення витрат на рекламу в ЗМІ та інших російських платформах.

На території Росії компанія працює від 1991 року. Випускає свою продукцію на базі чотирьох виробничих кластерів: харчової продукції та морозива в Тульській області, чаю, косметичної продукції та побутової хімії у Санкт-Петербурзі, косметичної продукції в Єкатеринбурзі, а також морозива в Омську.

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