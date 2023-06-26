Несуть смерть не лише в Україні: РФ завдала авіаудару по ринку в Сирії, загинуло 11 людей (фото)

Внаслідок російських авіаударів в Сирії загинули щонайменше 11 людей, зокрема кілька дітей. Ще близько 30 людей було поранено.

Росія не обмежується злочинами проти цивільного населення в Україні і знову завдала ударів по Ідлібу — регіону, який перебуває під контролем сирійської опозиції.

Про це передає Syriahr.

За попередньою інформацією, внаслідок російських авіаударів по провінції Ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 11 людей, зокрема кілька дітей. Здебільшого, всі ці люди були вбиті на ринку в Джіср-еш-Шугурі. Ще близько 30 людей було поранено.

Фото: Getty Images

Ринок в Джіср-еш-Шугурі, який обстріляли росіяни / Фото: Getty Images

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Інший удар був по передмістю Ідлібу. Внаслідок цього загинуло троє мирних мешканців і один боєць повстанських формувань.

"Ці російські удари є найбільш смертоносними в Сирії цього року", – сказав Рамі Абдель Рахман, який очолює групу "Сирійська обсерваторія з прав людини", що базується у Великій Британії.

Зазначимо, що якщо Україну росіяни обстрілюють балістичними і крилатими ракетами здалеку, а самі російські пілоти бояться залітати у наш повітряний простір через роботу ППО, то у Сирії льотчики РФ почувають себе у безпеці і безкарно скидають бомби з літаків на мирні міста.

Раніше видання CNN писало, що російські пілоти у Сирії влаштовують провокації щодо американських льотчиків.

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