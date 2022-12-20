"Нет в***е": у Росії все ж покарали дівчину за "провокативний" напис на асфальті про "рибу"

Раніше дівчині вдалось довести, що вона протестувала проти вобли, а не проти війни.

У вівторок, 20 грудня, Центральний районний суд Тюмені постановив, що громадянка РФ Аліса Климентова, проти якої відкрили справу за напис "Нет в***е", має заплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"У суді вирішили, що під фразою "Нет в***е" Аліса мала на увазі зовсім не рибу. Дівчину визнали винною у дискредитації ЗС РФ і тепер їй доведеться заплатити штраф у розмірі 30 тисяч рублів", - повідомляє Baza.

Адміністративне провадження через напис на асфальті

На початку осені у Тюмені поліцейські затримали росіянку та склали на неї адміністративний протокол через напис, який вона зробила на асфальті синьою крейдою. Правоохоронці стверджували, що дівчина написала "Нет войне" і "дискредитувала" тим самим російську армію. Їй загрожував штраф у сумі від 30 до 50 тисяч рублів.

Вже у вересні Центральний районний суд російського міста Тюмені ухвалив рішення припинити адміністративну справу про "дискредитацію збройних сил РФ" проти мешканки міста, яка написала на асфальті наполовину "запікане" крапками гасло "Нет в***е".

Однак у листопаді Тюменський обласний суд скасував рішення Центрального районного суду міста та направив на новий розгляд справу про "дискредитацію армії".

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