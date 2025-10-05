Нетаньягу дав ХАМАС кілька днів на переговори про заручників

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що у ХАМАС залишається лише кілька днів, аби домовитися про звільнення заручників. В іншому випадку угруповання буде роззброєно — дипломатичним або військовим шляхом.

Про це пише The Times of Israel.

Нетаньягу під час короткого звернення зазначив, що єдина причина готовності ХАМАС вести переговори — це жорсткий тиск з боку Ізраїлю та його союзників.

«Зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому і дипломатичному тиску, який ми чинили», — заявив він.

За словами ізраїльського прем’єра, звільнення всіх заручників можливе без виведення ізраїльських військ із Сектора Гази.

Він також повідомив, що дав дозвіл делегації на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером вирушити до Каїра для узгодження «технічних деталей» домовленості.

«Ми і наші американські друзі маємо намір обмежити переговори кількома днями», — сказав Нетаньягу.

Крім того, він окреслив наступний етап угоди: «ХАМАС буде роззброєно, а Сектор Газа демілітаризовано».

За його словами, це станеться або в рамках дипломатичного врегулювання згідно з планом президента США Дональда Трампа, або військовими діями Ізраїлю.

Нетаньягу також подякував Трампу за підтримку та відзначив його сьогоднішню заяву, в якій президент наголосив, що не потерпить зволікань із боку ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС заявило, що не погоджується з окремими положеннями мирного плану Дональда Трампа, зокрема зі створенням «Ради миру» для управління Сектором Гази та вимогою повного роззброєння.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що угруповання ХАМАС нібито готове до тривалого миру та закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази.