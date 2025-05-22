Нетаньягу "готовий" зупинити війну в Газі: прем'єр Ізраїлю назвав три умови

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він «готовий» закінчити війну в Газі на умовах, які «забезпечать безпеку Ізраїлю», повернуть заручників, а лідерів ХАМАС буде вигнано з Гази.

Про це повідомляє The Guardian.

Нетаньяху також наголосив, що Газа має бути «повністю роззброєна», а Ізраїль «максимально використає план Трампа». Згідно з цим планом, палестинці, які не захочуть жити в нових реаліях, можуть піти.

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При цьому він попередив критиків, які вимагають негайного припинення вогню в Газі до того, як Ізраїль досягне своєї мети, що вони «по суті закликають зберегти контроль ХАМАС над Газою».

Нагадаємо, в Ізраїлю з'явився новий план, який передбачає, що ЦАХАЛ візьме під контроль весь сектор Гази, перемістить громадянське населення на південь для безпеки і завдаватиме ударів по інфраструктурі та командним пунктам терористів ХАМАС.