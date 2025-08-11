Нетаньягу обговорив із Трампом новий наступ на Газу

Біньямін Нетаньягу та Дональд Трамп / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорив із президентом США Дональдом Трампом нові плани ізраїльської армії щодо наступу на Сектор Газа.

Про це повідомляє Reuters.

В офісі Нетаньягу уточнили, що розмова стосувалася операції з узяття під контроль решти опорних пунктів ХАМАС.

«Мета — покласти край війні, забезпечити звільнення заручників і розгромити ХАМАС», — йдеться у повідомленні канцелярії.

Того ж дня прем’єр Ізраїлю заявив, що новий наступ спрямований на ліквідацію двох останніх опорних пунктів угруповання у Газі.

Нетаньягу наголосив, що це єдиний варіант, адже ХАМАС відмовляється скласти зброю.

Своєю чергою, представники ХАМАС заявили, що не роззброяться, доки не буде створена незалежна палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що США та Катар працюють над спільною угодою, яка може зупинити бойові дії у Газі.

Ми раніше інформували, що Трамп звинуватив Іран у втручанні в перемовини між Ізраїлем та ХАМАС.