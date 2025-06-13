Нетаньягу про удари по Ірану: "Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно"

Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що удари Ізраїлю вразили ядерні цілі в Ірані, і заявив, що операція триватиме багато днів.

Про це пише CNN.

“Кілька хвилин тому Ізраїль розпочав операцію “Висхідний лев”, цілеспрямовану військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю”, — сказав Нетаньягу у телевізійному зверненні.

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“Ця операція триватиме стільки днів, скільки потрібно, щоб усунути цю загрозу. Протягом десятиліття тирани Тегерана нахабно та відкрито закликали до знищення Ізраїлю”, — додав посадовець.

Він сказав, що Іран має програму розробки ядерної зброї, і стверджував, що він “може виробити ядерну зброю”, якщо її не зупинити.

“Це явна та безпосередня загроза самому існуванню Ізраїлю. Ми завдали удару по чолі програми розробки ядерної зброї Ірану. Ми завдали удару по головному іранському заводу зі збагачення урану в Натанзі. Ми завдали удару по іранських вчених-ядерниках, які працюють над іранською бомбою. Ми також завдали удару в саме серце іранської програми балістичних ракет. Захищаючи себе, ми також захищаємо інших. Ми захищаємо наших арабських сусідів. Вони також постраждали від іранської кампанії хаосу та різанини”, — резюмував Нетаньягу у повідомленні.

Уряд Ірану поки що не прокоментував удари.

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Нагадаємо, США раніше розпочали часткову евакуацію з посольства в Багдаді та дозволяють добровільний від’їзд родин військовослужбовців з низки об’єктів на Близькому Сході.