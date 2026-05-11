Нетаньягу провів термінову розмову з Трампом на тлі напружених переговорів з Іраном

Дональд Трамп та Біньямін Нетаньягу / © Bloomberg

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на тлі реакції Ірану на американську пропозицію щодо припинення вогню.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За словами ізраїльського чиновника та джерела CNN, обізнаного з перебігом розмови, Нетаньягу провів розмову з Трампом у момент, коли Тегеран надіслав відповідь на останні пропозиції США щодо припинення вогню.

У виданні зазначають, що в соціальних мережах оприлюднили відео, на якому видно, як Нетаньягу перериває зустріч із лідерами друзької та черкеської громад, пояснюючи, що має терміново поговорити з Трампом.

Трамп і Нетаньягу, за даними джерел, підтримують постійний контакт у межах зусиль США щодо просування переговорів з Іраном про припинення вогню.

В інтерв’ю програмі CBS «60 хвилин» Нетаньягу заявив, що щодо Ірану «є над чим працювати».

Також він зазначив, що Трамп погодився з ним щодо необхідності ліквідації запасів високозбагаченого урану в Тегерані, що є одним із ключових питань у переговорах, які просуває американська сторона.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відхилив відповідь Ірану на американську пропозицію щодо припинення війни.

