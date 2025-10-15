Нетаньягу пригрозив ХАМАС пеклом, якщо бойовики не складуть зброю

Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що готовий дати шанс миру після укладення угоди з ХАМАС, але наголосив: бойовики повинні здати зброю, інакше «все перетвориться на пекло».

Про це він сказав в інтерв’ю CBS після візиту колишнього президента США Дональда Трампа до Тель-Авіва. Трамп презентував 20-пунктний план мирного врегулювання ситуації в Газі, який передбачає припинення війни та поступову демілітаризацію палестинського анклаву.

«Спершу ХАМАС має здати свою зброю. По-друге, потрібно впевнитися, що в Газі немає заводів зі зброєю і контрабандного переміщення — це і є демілітаризація», — сказав Нетаньягу.

Реклама

За його словами, Трамп попередив, що якщо ХАМАС не відмовиться від озброєння, США «роззброять їх самі», навіть якщо це потребуватиме насильства. Нетаньягу додав, що сподівається уникнути цього сценарію, але Ізраїль «готовий до будь-якого розвитку подій».

Мирна угода, укладена за посередництва адміністрації Трампа, передбачає звільнення всіх 20 живих ізраїльських заручників в обмін на близько 2 000 палестинських ув’язнених. ХАМАС також передав останки кількох загиблих ізраїльтян.

План включає поступове виведення ізраїльських військ з частини Гази, відновлення гуманітарної допомоги та подальші переговори щодо статусу палестинської державності. Однак ключові питання — хто контролюватиме Газу після війни і як забезпечити повну демілітаризацію — залишаються відкритими.

Нетаньягу заявив, що мир можливий, згадавши приклад Авраамових угод, завдяки яким Ізраїль нормалізував відносини з кількома арабськими державами. «Ми можемо розширити цей мир. Це буде найбільший подарунок людям Ізраїлю, регіону та світу», — наголосив він.

Реклама

Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАСу передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Гази.

Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.