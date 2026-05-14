Бенямін Нетаньягу / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу здійснив таємний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів під час війни з Іраном.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією видання, під час поїздки ізраїльський прем’єр провів зустріч із президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом.

В адміністрації Нетаньягу назвали цей візит важливим етапом у розвитку двосторонніх відносин.

«Цей візит призвів до історичного прориву у відносинах між Ізраїлем та Об’єднаними Арабськими Еміратами», — заявив Нетаньягу.

Як зазначає видання, раніше американські посадовці підтвердили, що Ізраїль розмістив на території ОАЕ батарею протиракетної оборони «Залізний купол» разом із персоналом для її обслуговування.

Крім того, за даними The Wall Street Journal, керівник ізраїльської розвідки «Моссад» Девід Барнеа щонайменше двічі відвідував Емірати для координації дій у межах конфлікту з Іраном.

Також повідомляється, що Ізраїль та ОАЕ спільно планували атаку на великий іранський нафтохімічний об’єкт.

Раніше повідомлялося, що Об’єднані Арабські Емірати могли стати прихованим учасником війни проти Ірану.

