Нетаньягу заявив про замахи Ірану на Трампа: деталі

За словами Нетаньягу, Іран щонайменше двічі здійснював замахи на Трампа і не зупиняється у цих бажаннях.

Катерина Сердюк
Трамп / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран нібито двічі намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа. За його словами, загроза для нього зберігаються й нині.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

«Іран — головний хуліган на Близькому Сході»

У розмові Нетаньягу закликав згадати роль Ірану до початку війни, наголосивши, що країна була одним із головних дестабілізуючих чинників на Близькому Сході та у світі.

«До війни Іран був головним хуліганом на Близькому Сході і в світі», — наголосив він.

За його словами, Тегеран виступав ключовим спонсором державного тероризму на різних континентах, зокрема й у Західній півкулі, діючи разом з окремими союзниками.

Також ізраїльський прем’єр заявив, що за останні десятиліття від дій Ірану постраждало більше американців, ніж від будь-якої іншої сили.

«Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше — вони скандують „смерть Америці“, — наголосив Нетаньягу.

Раніше ми писали, що, за даними ЗМІ, Трамп готовий завершити війну проти Ірану навіть без повного відкриття Ормузької протоки. У Вашингтоні дійшли висновку, що силове відновлення судноплавства може затягнути конфлікт значно довше, ніж планувалося. Натомість США планують зосередитися на ключових військових цілях — послабленні іранського флоту та ракетного потенціалу, після чого поступово згортати бойові дії. Паралельно американська сторона розраховує посилити дипломатичний тиск на Тегеран або залучити союзників до вирішення питання Ормуза. Якщо ж завершення війни вібудеться без вирішення питання протоки, Іран, ймовірно, лише зміцнить контроль над цим стратегічним маршрутом.

