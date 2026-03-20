Нетаньягу заявив, що Іран залишився без свого головного козиря: коли закінчить удари

Біньямін Нетаньягу

Внаслідок американсько-ізраїльських ударів Іран більше не може збагачувати уран і робити балістичні ракети.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на пресконференції.

Він назвав три основні цілі Ізраїлю у війні проти Ірану:

ліквідація ядерної програми Ірану, його балістичної програми та створення умов, за яких іранський народ зможе взяти свою долю до своїх рук.

Водночас, Нетаньягу визнав, що «поки що рано говорити, чи скористається іранський народ створюваними умовами».

«Ми сподіваємося, що так, але зрештою це залежить лише від них», — сказав прем’єр.

Тепер, коли минуло 20 днів війни, Нетаньягу заявив, що Іран «наразі не має можливості збагачувати уран і не має можливості виробляти балістичні ракети». За його словами, було вражено ключові елементи ракетної промисловості, що серйозно обмежило можливості Ірану у сфері озброєнь.

Він заявив, що війна проти Ірану може закінчитися «набагато швидше, ніж люди думають», але додав, що це триватиме «стільки, скільки буде необхідно».

Нетаньягу також підтвердив, що удар по найбільшому газовому комплексу в Ірані Ізраїль завдав повністю самостійно.

«Президент Трамп попросив нас утриматися від майбутніх атак, і ми утримаємося», — запевнив ізраїльський лідер.

Зауважимо, що Трамп дистанціювався від нападу Ізраїлю на іранське родовище природного газу Південний Парс.

