Нетаньягу заявив, що Ізраїль не дозволить ХАМАС вижити в Газі

Біньямін Нетаньяху / © Associated Press

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Ізраїль має шанс розширити мирні домовленості в регіоні, однак жодна угода не передбачатиме збереження ХАМАСу в Газі. Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед відльотом до Вашингтона.

Повідомляє The Times of Israel.

«Ми вже змінили Близький Схід до невпізнання, і тепер у нас є шанс принести велике майбутнє народу Ізраїлю та Близького Сходу», — сказав він.

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Водночас Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню й звільнення заручників, яка дозволить ХАМАС залишитись у Газі.

«Ми не допустимо ситуації, яка заохочує викрадення і вбивства. Це означає ліквідацію військового потенціалу ХАМАС. ХАМАС там не буде», — заявив прем’єр.

Його слова прозвучали напередодні непрямих перемовин із представниками ХАМАС у Досі, куди вирушила ізраїльська переговорна група.

Крім того, під час візиту до Вашингтона Нетаньяху планує подякувати колишньому президентові США Дональду Трампу за підтримку під час 12-денної війни Ізраїлю проти Ірану, яка, за словами прем’єра, завершилась «грандіозною перемогою».

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«Протягом багатьох років ми боялися, що нам робити з Іраном і чи зможемо ми його перемогти. Наші героїчні пілоти літали не тільки там, а й над Ліваном. Там ми теж роками турбувалися про те, що зробить „Хезболла“. Ми завдали удару по ХАМАСу. Це створює велику відповідальність і можливості», — додав Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї уперше з’явився на публіці після угоди про припинення вогню з Ізраїлем, укладеної два тижні тому.

Ми раніше інформували, що ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню з гарантіями США.