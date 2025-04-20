Нетаньягу заявив, що в Ізраїлю "немає іншого вибору" щодо продовження бойових дії в Газі

Біньямін Нетаньягу / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу знову заявив, що в Ізраїлю “немає іншого вибору”, окрім як продовжувати бойові дії в Газі, і він не припинить війну, не знищивши ХАМАС, не звільнивши заручників і не гарантуючи, що ця територія не представлятиме загрози для Ізраїлю.

Про це пише Associated Press.

Прем'єр-міністр також повторив свою присягу переконатися, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.

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На Нетаньягу вдома зростає тиск не лише з боку сімей заручників та їхніх прихильників, але також з боку резервістів і відставних ізраїльських солдатів, які ставлять під сумнів продовження війни після того, як Ізраїль порушив перемир’я минулого місяця. У своїй заяві він стверджував, що ХАМАС відхилив останню пропозицію Ізраїлю звільнити половину заручників для продовження режиму припинення вогню.

Прем'єр-міністр виступив після того, як ізраїльські удари вбили понад 90 людей за 48 годин, повідомило міністерство охорони здоров'я Гази. Ізраїльські війська посилюють свої атаки, щоб тиснути на ХАМАС, щоб звільнити заручників і роззброїтися.

Нагадаємо, 19 березня, Армія оборони Ізраїлю відновила наземні операції у центральній та південній частині Сектора Гази.