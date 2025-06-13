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Нетаньягу залишив "записку до Бога" перед ударом по Ірану: що написав прем’єр Ізраїлю (фото)
У записці було посилання на яскравий біблійний вірш з натяком на рішучість.
Напередодні атаки на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції «Висхідний лев» прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав Стіну Плачу в Єрусалимі. Тут він помолився і за традицією помістив записку між каменів.
У п’ятницю, 13 червня, офіс ізраїльського прем’єра оприлюднив фотографію, на якій він вставляв рукописне послання в щілини святого місця.
У коментар до фото йдеться, що в записці було посилання на яскравий біблійний вірш: «Ось народ, що піднімається, як левиця, і, як лев, підноситься».
Цей вірш із біблійної книги Числа має продовження: «Він не ляже, аж поки не буде він жерти здобичу, і аж поки не буде він пить кров забитих».
Таким чином прем’єр-міністр Ізраїлю не тільки не тільки натякнув на назву операції «Висхідний лев», але й підкреслив рішучість Ізраїлю перед найамбітнішою військовою операцією за останні роки.
Західна стіна має глибоке релігійне значення для євреїв. Будучи єдиною збереженою спорудою Другого Храму, вона є місцем для молитви, споглядання та духовного зв'язку.
Це місце популярне, оскільки люди традиційно розміщують записки в тріщинах стіни, вірячи, що там перебуває божественна присутність, і молитви звертаються безпосередньо до Бога.
Нагадаємо, Ізраїль у п’ятницю, 13 червня, завдав серії ударів по всьому Ірану, заявивши, що атакував ядерні об’єкти та ракетні заводи.