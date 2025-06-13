ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1602
Час на прочитання
1 хв

Нетаньягу залишив "записку до Бога" перед ударом по Ірану: що написав прем’єр Ізраїлю (фото)

У записці було посилання на яскравий біблійний вірш з натяком на рішучість.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Беньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу біля Стіни плачу / © Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю на Х

Напередодні атаки на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції «Висхідний лев» прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав Стіну Плачу в Єрусалимі. Тут він помолився і за традицією помістив записку між каменів.

У п’ятницю, 13 червня, офіс ізраїльського прем’єра оприлюднив фотографію, на якій він вставляв рукописне послання в щілини святого місця.

У коментар до фото йдеться, що в записці було посилання на яскравий біблійний вірш: «Ось народ, що піднімається, як левиця, і, як лев, підноситься».

/ © Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю на Х

© Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю на Х

Цей вірш із біблійної книги Числа має продовження: «Він не ляже, аж поки не буде він жерти здобичу, і аж поки не буде він пить кров забитих».

Таким чином прем’єр-міністр Ізраїлю не тільки не тільки натякнув на назву операції «Висхідний лев», але й підкреслив рішучість Ізраїлю перед найамбітнішою військовою операцією за останні роки.

Західна стіна має глибоке релігійне значення для євреїв. Будучи єдиною збереженою спорудою Другого Храму, вона є місцем для молитви, споглядання та духовного зв'язку.

Це місце популярне, оскільки люди традиційно розміщують записки в тріщинах стіни, вірячи, що там перебуває божественна присутність, і молитви звертаються безпосередньо до Бога.

Нагадаємо, Ізраїль у п’ятницю, 13 червня, завдав серії ударів по всьому Ірану, заявивши, що атакував ядерні об’єкти та ракетні заводи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie