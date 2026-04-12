Нетаньягу зробив жорстку заяву про Іран: кампанія "ще не закінчена"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що операція проти Ірану ще далека від завершення, навіть на тлі дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту.

Про це інформує CNN

За його словами, Ізраїль не планує зупинятися, поки не досягне своїх стратегічних цілей у протистоянні з Тегераном. Нетаньягу підкреслив, що нинішні переговори між США та Іраном не означають завершення військової фази.

Заява прозвучала на тлі повідомлень про перші за десятиліття прямі переговори між Вашингтоном і Тегераном, які відбулися в Ісламабаді. Попри сам факт діалогу, сторони не досягли прориву, а ключові суперечності залишаються.

Нетаньягу фактично дав зрозуміти, що Ізраїль діятиме самостійно, незалежно від результатів переговорів, якщо вважатиме загрозу з боку Ірану актуальною.

На цьому тлі ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, а перспективи стабільного перемир’я — під питанням.

Переговори в Ісламабаді відбулися на тлі різких заяв американського президента. Дональд Трамп напередодні заявив про повне знищення армії, флоту та повітряних сил Ірану. Він запевнив, що військове керівництво Тегерана ліквідоване, а Ормузька протока найближчим часом буде відкрита для глобального судноплавства.

Попри такі заяви Вашингтона, експерти зазначають, що Тегеран підходить до переговорів у максимально впевненому настрої. Аналітики підкреслюють, що фактор часу грає на користь Ірану, адже блокада протоки б’є по світових цінах на енергоносії. Водночас надмірно жорстка позиція може зіграти проти самого Ірану, економіка якого гостро потребує зняття санкцій після місяця виснажливих бойових дій та значних інфраструктурних руйнувань.