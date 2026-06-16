Нетаньягу зробив жорстку заяву щодо Ірану: ядерної зброї Тегеран не отримає навіть у разі угоди

Нетаньягу / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виступив із категоричною заявою на тлі активних міжнародних переговорів між США та Іраном щодо припинення війни та нового формату домовленостей навколо ядерної програми Тегерана.

За словами ізраїльського лідера, його країна не допустить, щоб Iran отримав доступ до ядерного озброєння — незалежно від того, буде досягнута дипломатична угода чи ні.

«З угодою чи без неї — Іран не матиме ядерної зброї», — наголосив Нетаньягу.

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Його заява пролунала на тлі повідомлень про попередню домовленість між адміністрацією президента США Дональдом Трампом та Тегераном щодо припинення бойових дій і повернення міжнародних інспекторів для контролю ядерної програми Ірану.

Водночас в Ізраїлі скептично оцінюють потенційні домовленості, побоюючись, що будь-яке пом’якшення санкцій може дозволити Ірану зберегти або відновити критичні елементи своєї ядерної інфраструктури.

Заява Нетаньягу демонструє, що навіть у разі дипломатичного прориву між Вашингтоном і Тегераном позиція Ізраїлю залишається незмінною: країна готова діяти самостійно, аби не допустити появи ядерної зброї у Ірану.

Угода між США та Іраном: останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розкритикував нещодавній ізраїльський удар по Бейруту. Він назвав цю атаку безглуздою та незначною, оскільки внаслідок неї ніхто не постраждав.

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Очільник Білого дому підкреслив, що цей напад не мав відбутися, особливо зараз, коли Вашингтон та Тегеран максимально наблизилися до підписання мирної угоди.

Попри визнання права Ізраїлю на самооборону, американський лідер закликав усі сторони конфлікту негайно припинити військові дії, аби не завадити дипломатичному процесу. За словами Трампа, майбутня угода з Іраном має принести тривалий мир на весь Близький Схід, зокрема і в Ліван.

Президент США наголосив, що Ізраїль повинен припинити будь-які напади на ліванській території, а «Хезболла» та інші сторони мають зупинити атаки проти Ізраїлю. Він підсумував, що цей момент може стати початком «великого і прекрасного» миру, який у жодному разі не можна зіпсувати.

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