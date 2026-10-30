Нетаньягу звинуватив арабські партії у «крадіжці» виборів: його блок втратив більшість у парламенті

Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

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Партія прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Likud посилила заяви про нібито фальсифікації на парламентських виборах. Політична сила стверджує, що партії, очолювані арабськими політиками, могли отримати перевагу завдяки втручанню з-за кордону.

Про це повідомляє Associated Press.

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Представники опозиції звинуватили главу уряду в розпалюванні ворожнечі до арабського населення. На їхню думку, він намагається поставити під сумнів легітимність виборів після значного успіху арабських політичних сил.

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За даними AP, якщо опозиційні партії домовляться про співпрацю з арабськими фракціями, вони потенційно зможуть сформувати парламентську більшість. Однак такий союз був би незвичним для ізраїльської політики та міг би спричинити серйозні політичні суперечки.

Оприлюднені у четвер результати показали, що блок Нетаньягу отримав 53 місця зі 120 у Кнесеті. Для порівняння, на піку своєї підтримки в попередньому скликанні він мав 68 мандатів. Головний опозиційний блок здобув 48 місць, а ще 19 отримали партії, очолювані арабськими політиками.

Підрахунок голосів уже завершили, проте результати мають пройти офіційне затвердження. Після цього їх передадуть президентові Ізраїлю — це планують зробити наступної середи.

Likud почала заявляти про можливі порушення з боку арабських партій одразу після оприлюднення екзитполів, які засвідчили поразку Нетаньягу на виборах у вівторок. Риторика партії стала жорсткішою після заяви голови виборчої комісії Ізраїлю, судді Верховного суду Ноама Солберга. Він повідомив про отримані «серйозні підозри» щодо можливого іноземного втручання.

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У листі до служби безпеки Shin Bet Солберг визнав, що не має змоги самостійно перевірити ці твердження. Водночас через серйозність інформації він попросив спецслужбу провести відповідне розслідування.

У відповідь Likud оприлюднила різку заяву, в якій стверджувала: «Вибори в Ізраїлі були сфальсифіковані!»

У партії також заявили, що ймовірне втручання нібито мало на меті сприяти «іноземному захопленню Кнесету, ісламізації Ізраїлю та поваленню правого уряду». Жодних доказів на підтвердження цих звинувачень у заяві не навели.

Ізраїльські медіа повідомили, що представники партії Нетаньягу пов’язували можливе втручання з Катаром. У країні його часто звинувачують у підтримці ХАМАС — терористичного угруповання, що діє в секторі Гази.

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Доха категорично відкинула ці твердження, назвавши їх «безглуздими та небезпечними».

У п’ятницю виборча комісія оприлюднила результати голосування та пояснила, що розслідування щодо можливого втручання ґрунтується на секретних розвідувальних даних. Виконувач обов’язків генерального директора комісії Дін Лівне у відеозверненні не став розкривати подробиць, але наголосив, що повідомлення про розслідування були «абсолютно безпідставними».

«Це не впливає на остаточні результати, які будуть подані президенту, і не стосується жодної конкретної групи населення», — заявив він.

Головний опонент Нетаньягу, колишній командувач ізраїльськими збройними силами Гаді Ейзенкот, заявив, що Likud намагається поставити під сумнів результати голосування, оскільки зазнала поразки.

«Вони роблять це тому, що програли», — сказав він.

Ейзенкот також іронічно прокоментував звинувачення щодо іноземного втручання: «Я вітаю те, що Нетаньягу нарешті засуджує втручання Катару в справи Держави Ізраїль».

Як зазначає Associated Press, раніше найближчих соратників Нетаньягу вже звинувачували в отриманні коштів від Катару.

За оцінкою агентства, ставлячи під сумнів результати виборів, прем’єр може намагатися перешкодити формуванню коаліції між його політичними суперниками та арабськими партіями. Нетаньягу натякнув, що співпраця Ейзенкота з арабськими політичними силами, які могли б забезпечити необхідну підтримку для усунення чинного уряду, була б зрадою.

Лідер арабської партії Ra’am Мансур Аббас привітав початок розслідування щодо можливого втручання. Він запевнив, що його політична сила не має стосунку до цієї справи, і водночас звинуватив Нетаньягу в розпалюванні ворожнечі.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог назвав ситуацію «делікатним моментом» і закликав провести повне розслідування. Він також застеріг від спроб покладати відповідальність на всю спільноту.

«Ми не повинні заплямовувати репутацію цілої спільноти, яка прагнула реалізувати своє право голосу та взяти активну участь у демократичному процесі», — наголосив Герцог.

За оцінкою Associated Press, результати виборів поставили ізраїльські політичні сили перед складним вибором. Найближчими тижнями стане зрозуміло, чи погодяться деякі єврейські партії на історичний союз з арабськими політичними силами, чи окремі опоненти Нетаньягу змінять свою позицію та долучаться до його табору.

Для контролю над Кнесетом необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата. Поки жоден із політичних блоків не має достатньої кількості мандатів, Нетаньягу залишається на посаді прем’єр-міністра.

Якщо він втратить владу, це може відкрити шлях до нових юридичних і політичних процесів. Зокрема, йдеться про багаторічні звинувачення в корупції, а також можливе розслідування провалів у системі безпеки, які передували нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Водночас арабські партії можуть посилити свій вплив навіть без безпосередньої участі в урядовій коаліції. Підтримавши інших опонентів Нетаньягу, вони потенційно здатні впливати на обрання нового голови Кнесету. Ця посада дає змогу контролювати парламентський порядок денний і впливати на розгляд законопроєктів ще до формування нового уряду.

Якщо після кількох спроб політичним силам так і не вдасться домовитися про створення кабінету міністрів, на початку наступного року Ізраїль може зіткнутися з необхідністю проведення дострокових виборів.

Можливе повторне голосування порушує й інші питання: чи прийдуть арабські громадяни на виборчі дільниці так само масово, як цього разу, та чи знову десятки тисяч ізраїльтян повертатимуться з-за кордону, щоб проголосувати. Як пише AP, чимало громадян заявляли, що вирішили приїхати на вибори, прагнучи не допустити подальшого перебування Нетаньягу при владі.

Раніше повідомлялося, що результати екзитполів трьох ізраїльських телеканалів свідчать, що ані його союзники, ані опозиція не набирають 61 місця, необхідного для формування коаліції.

Ми раніше інформували, що одним із головних результатів виборів в Ізраїлі може стати посилення представництва в парламенті арабського населення країни.

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