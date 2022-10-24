Нетаньягу обіцяє розглянути питання надання Україні зброї, якщо знову стане прем'єром Ізраїлю

Також він згадав про використання Росією іранських безпілотників проти України і закликав не знімати санкції з Ірану.

Голова ізраїльської опозиційної партії "Лікуд", колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що може розглянути питання про надання Україні зброї у разі, якщо знову очолить уряд.

Про це інформує Israel National News.

У неділю Нетаньягу підтвердив свою готовність розглянути питання про передачу зброї Києву, якщо його оберуть, але уточнив, що не бере на себе жодних зобов’язань щодо цього.

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Також він згадав про використання Росією іранських безпілотників проти України. Нетаньягу наголосив, якщо санкції з Тегерана будуть зняті з новою ядерною угодою, загроза виготовлення нових таких дронів різко зросте.

"Це смертоносна зброя, і її використовують у спосіб, який не слід використовувати, тобто для нападу на мирних жителів. Ті, хто виступав за ядерну угоду з Іраном, можуть відчути смак того, що їх чекає.

Ви збираєтеся дати аятолам ядерну зброю? Ви збираєтеся укладати з ними угоду, яка дасть їм сотні мільярдів доларів, щоб вони могли виробляти більше цих смертоносних безпілотників", – сказав Нетаньягу.

Слова політика повторюють його позицію, викладену в нещодавньому інтерв’ю USA Today , у якому він сказав, що розгляне питання постачання зброї Україні, коли прийде до влади.

Нетаньяху перебував на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю 15 років - від 1996 до 1999 року і від 2009 до 2021 року. Політик знову може очолити уряд.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Зазначимо, що Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення РФ утримувався він надання летальної допомоги Києву.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Внаслідок цього президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Натомість, в Ізраїлі заявили, що слова президента Володимира Зеленського про відсутність військової допомоги з боку Тель-Авіва "не відображають повну картину". Зокрема, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що, мовляв, його країна надає чималу гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, йдеться про психологічну підтримку.

Проте недавно The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, стверджують журналісти.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою запевнив у підтримці українського народу, але про засоби протиповітряної оборони, які потрібні для захисту від іранських дронів, не згадав.

Ізраїльське видання Haaretz з посиланням на власні джерела повідомило, що заплановані телефонні переговори міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца та його українського колеги Олексія Резнікова на 17 жовтня начебто були скасовані за кілька годин до призначеного часу ізраїльською стороною. У виданні пишуть, що незадовго до ймовірного скасування розмови, Росія обурилася намірами Ізраїлю постачати зброю Україні та попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом та Москвою.