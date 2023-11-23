Нетаньягу розповів, чи продовжується війна після завершення перемирʼя у Газі

Ізраїль не збирається відмовлятись від своїх цілей щодо знищення бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що тимчасове припинення вогню у Секторі Гази не означає, що війна проти бойовиків ХАМАС завершилась.

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Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністром оборони Йоавом Галантом, інформує NBC.

Нетаньягу наголосив, що Ізраїль не збирається відмовлятись від своїх цілей щодо знищення бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

"Громадяни Ізраїлю, я хочу чітко заявити: війна триває. Війна триває. Ми будемо продовжувати до тих пір, поки не досягнемо всіх наших цілей", — запевнив він.

Крім того, він нагадав, що Ізраїль історично боровся за повернення заручників додому. Зокрема, він згадав, що рейд 1976 року в Ентеббе, під час якого загинув його рідний брат, який служив в ЦАХАЛ.

В свою чергу голова Міноборони Ізраїля заявив, що країна продовжить війну та буде боротись за звільнення всіх заручників.

"Я можу сказати вам, що я, ЦАХАЛ, Армія оборони Ізраїлю і всі служби безпеки дуже рішуче налаштовані продовжувати цю війну, поки ми не досягнемо всіх цілей: знищити ХАМАС як уряд і як військову організацію і звільнити всіх заручників", — сказав Галант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю виявила та знищила близько 400 підземних тунелів, які побудували та використовували бойовики ХАМАСу в Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль переходить до складнішої фази війни в Газі.

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