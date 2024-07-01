Нетаньягу розповів, коли Ізраїль закінчить війну у Газі

Метою Ізраїля є звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС.

Ізраїль не збирається закінчувати війну проти бойовиків угруповання ХАМАС, доки не будуть виконані всі поставлені цілі війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на засіданні уряду в неділю, інформує Politico.

Він заявив, що перспективи укладання мирної угоди дедалі слабшають.

"Заповіт полеглих — це наша місія. Ми будемо її виконувати", - заявив Нетаньягу після засідання уряду Ізраїля.

Премʼєр Ізраїля зазначив, що метою уряду є звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС.

Крім того, Нетаньягу хоче перетворити територію Сектора Гази на таку, яка більше не становитиме небезпеки для Ізраїля.

"Тим, хто сумнівається у досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ Ізраїля відреагували на погрози з боку Ірану почати "війну на винищення" у разі проведення військової операції ЦАХАЛ проти угруповання "Хезболла" у Лівані.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" та залучення всього опору у разі атаки на Ліван.

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