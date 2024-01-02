Нетаньягу в Ізраїлі звинувачують у шахрайстві, корупції та держзраді: поправку про судову реформу анульовано

Верховний суд Ізраїлю анулював поправку про судову реформу прем'єра країни Біньяміна Нетаньягу, що обмежувала можливість суддів скасовувати рішення та призначення уряду.

Про це повідомив The Jerusalem Post.

Ануляцію підтримали 8 суддів, а проти проголосували семеро.

Метою судової реформи було обмежити повноваження Верховного суду, який в Ізраїлі, що не має Конституції, виконує функції стримування виконавчої та законодавчої влади.

Поправки передбачали, що будь-яке вето Верховного суду можна подолати простою парламентською більшістю в 61 голос.

Правляча коаліція, що має більшість крісел у Кнесеті, могла завжди обходити заборони судової влади і безперешкодно ухвалювати або скасовувати будь-які закони.

Що відомо про реформу в Ізраїлі

Судову реформу в Ізраїлі запропонував очільник Мін'юсту Ярив Левін. Вона стала однією з найрезонансніших ініціатив нового уряду.

Реформа обмежувала повноваження Верховного суду щодо законів і рішень уряду, а останньому віддавала контроль за відбором суддів.

Більшість у парламенті могла ухвалити закон, навіть якщо суд визнає його антиконституційним. Критики реформи кажуть, що цей крок руйнує ізраїльську систему стримувань і противаг та штовхає її до автократії.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав Нетаньягу досягти компромісу зі своїми політичними опонентами та відтермінувати суперечливу судову реформу, однак уряд все одно представив її в парламенті.

"Жертва полювання на відьом": звинувачення Біньяміна Нетаньягу та його позиція

"Нетаньягу в Ізраїлі звинувачують у шахрайстві, корупції та державній зраді", - пише The Jerusalem Post.

Якщо суд визнає його винним у корупції, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами обвинувачення становить три роки.

Він звинувачення відкидає, називаючи себе "жертвою полювання на відьом", а необхідність реформи мотивує надмірністю влади судової системи, зокрема нібито втручанням у політичні рішення.

Противники Нетаньягу вважають, що премʼєр мотивований особистою неприязню до правової системи та має глибокий конфлікт інтересів. Запропонована судова реформа, на їхню думку, може допомогти Нетаньягу уникнути обвинувального вироку або взагалі призвести до закриття судової справи.

Тим часом Нетаньягу вважає, що для перемоги Ізраїлю над ХАМАСом потрібно більше часу. Він каже, що битва розтягнеться на багато місяців.

Водночас прем'єр пообіцяв, що бої триватимуть, доки не буде досягнуто всіх цілей наступу, головним чином знищення бойовиків ХАМАСу та повернення заручників додому.

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