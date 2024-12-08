Нетаньягу віддав наказ ізраїльській армії захопити буферну зону у Сирії

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот.

Про це повідомляє Sky News.

Беньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року “розвалилася”, тому він “наказав [військовим] захопити буферну зону та командні позиції поблизу”.

"Ми не дозволимо жодній ворожій силі закріпитися на нашому кордоні", - сказав він.

Ізраїль окупував Голанські висоти з 1967 року, і відтоді ця територія була буферною зоною.

При цьому ізраїльський прем’єр назвав повалення режиму Асада "історичним днем".

Сирійського президента Башара Асада підтримував Іран, головний ворог Ізраїлю в регіоні.

Після краху режиму президента Сирії Башара Асада, з'явилися повідомлення про те, що ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією зі сторони Голанських висот.

Нагадаємо, Ізраїль також завдав численних ударів по авіабазах на півдні Сирії. Попередньо, цілями були склади боєприпасів і зброї.

У Сирії святкують падіння режиму Башара Асада

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