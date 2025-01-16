Нетаньягу відмовляється затвердити угоду про припинення вогню в Газі: яка причина

Кабінет міністрів Ізраїлю не збереться, доки посередники не підтвердять, що ХАМАС погодився з усіма пунктами угоди.

В офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що не затвердять угоду про припинення вогню, поки ХАМАС не зупинить "кризу, яка виникла в останню хвилину".

Про це повідомило видання Politico.

"ХАМАС відмовляється від досягнутих домовленостей і створює кризу в останню хвилину, яка перешкоджає досягненню угоди. Кабінет міністрів Ізраїлю не збереться до тих пір, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв всі елементи угоди", - йдеться в заяві.

Раніше ізраїльський уряд планував провести засідання 16 січня для схвалення угоди, яка передбачає припинення вогню та звільнення заручників. Домовленість була досягнута за сприяння США, Катару та Єгипту.

"Після ізраїльської заяви високопоставлений представник ХАМАС Іззат ар-Рішек заперечив звинувачення в тому, що його угруповання відступило від деяких деталей угоди, і заявив, що воно зобов'язане дотримуватися угоди", - повідомляє видання Politico, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС домовилися про угоду призупинити бойові дії в Газі та поступово звільнити заручників та палестинських ув'язнених.

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