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Нетаньягу заінтригував заявою після вибухів у Лівані: що він сказав

Нетаньягу заінтригував заявою після вибухів у Лівані: що він сказав

Прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньягу / Associated Press

Заява прем'єра може свідчити про початок нової масштабної операції.

Прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив, що "поверне жителів північних районів Ізраїлю додому". Він додав, що планує припинити обстріли цих районів з території Лівану.

Про це Нетаньягу заявив у відео, яке опублікував на своїй сторінці у мережі Х.

Як пише Reuters, чимало аналітиків та ЗМІ припускають, що заява прем'єра може свідчити про початок нової масштабної операції проти бойовиків "Хезболли" на території Лівану.

"Таке припущення є цілком логічним, особливо – після постійних вибухів у Лівані, від яких уже постраждали тисячі людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант нещодавно заявив про збільшення військових сил на північному кордоні, де тривають щоденні обстріли між Ізраїлем та "Хезболлою". Тоді політик заявив, що війна перейшла у нову фазу, й тепер увага зосереджена на північному кордоні.

Тим часом ізраїльська влада попереджає своїх громадян про ризики відвідування України.

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