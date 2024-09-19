Нетаньягу заінтригував заявою після вибухів у Лівані: що він сказав

Прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив, що "поверне жителів північних районів Ізраїлю додому". Він додав, що планує припинити обстріли цих районів з території Лівану.

Про це Нетаньягу заявив у відео, яке опублікував на своїй сторінці у мережі Х.

Як пише Reuters, чимало аналітиків та ЗМІ припускають, що заява прем'єра може свідчити про початок нової масштабної операції проти бойовиків "Хезболли" на території Лівану.

"Таке припущення є цілком логічним, особливо – після постійних вибухів у Лівані, від яких уже постраждали тисячі людей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант нещодавно заявив про збільшення військових сил на північному кордоні, де тривають щоденні обстріли між Ізраїлем та "Хезболлою". Тоді політик заявив, що війна перейшла у нову фазу, й тепер увага зосереджена на північному кордоні.

Тим часом ізраїльська влада попереджає своїх громадян про ризики відвідування України.

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