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Нетаньягу заявив, що Ізраїль збудує стіну на кордоні з Йорданією

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Олена КапнікОлена Капнік
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Нетаньягу заявив, що Ізраїль збудує стіну на кордоні з Йорданією

Біньямін Нетаньягу. / Фото: Associated Press

Зокрема, щоб запобігти контрабанді зброї.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про будівництво паркану на кордоні з Йорданією, аби зупинити контрабанду зброї з Ірану.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльського прем'єра.

"Ми встановили паркан на нашому південному кордоні (Єгипет) і зупинили проникнення звідти до Ізраїлю. Таким чином, ми зупинили понад мільйон агентів з Африки, які знищили б нашу країну. Тепер ми побудуємо паркан на нашому східному кордоні (Йорданія) і гарантуємо, що звідти також не буде проникнення. Захистимо наші кордони – захистимо свою країну", - заявив  Нетаньягу.

До слова, оголошення Нетаньяху пролунало через кілька днів після того, як ЦАХАЛ (Збройні сили Ізраїлю) заявив, що завадив спробі контрабанди вибухівки іранського виробництва з Йорданії в липні.

Як повідомлялося, The Guardian повідомило, що палестинець застрелив двох ізраїльтян на Західному березі Йордану. Зловмисник здійснив щонайменше 5 пострілів перед тим як зникнути з місця події.

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Дата публікації
Перегляди
263
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