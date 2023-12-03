Нетаньягу заявив, що не допустить Палестинську національну адміністрацію до керування Сектором Гази

Нетаньягу розкритикував палестинську владу та процес, який призвів до її створення.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Палестинська національна адміністрація фінансує тероризм, тому він не дозволить їм керувати у Секторі Гази.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Нетаньягу розкритикував палестинську владу та процес, який призвів до її створення.

"Палестинська влада платить вбивцям...Вони виховують своїх дітей ненавидіти Ізраїль і, на мій жаль, вбивати євреїв і, зрештою, добиватися зникнення Держави Ізраїль", – сказав премʼєр.

Крім того, він заявив, що ПНА зазнала невдачі, оскільки фінансує тероризм, замість того, щоб боротись за мир.

"Я не готовий обманювати себе і говорити, що це дефектне утворення (йдеться про ПНА – Ред.), яке зʼявилося відповідно до угод в Осло внаслідок жахливої помилки, слід допустити до керівництва сектором Гази", – зазначив політик.

Він заявив, що Ізраїль повинен покінчити з бойовиками ХАМАС остаточно.

Нетаньягу додав, що. Ізраїль буде координувати свої дії з США, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський побоюється, що війна в Ізраїлі може вплинути на підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день.

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