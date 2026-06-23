Мультсеріал «Маша та Ведмідь» / © brandsb.net.ua

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Стримінгова платформа Netflix отримала права на трансляцію двох нових сезонів мультсеріалу «Маша та Ведмідь» та продовжила ліцензійну угоду на його показ у понад 100 країнах світу. Крім того, YouTube-канал проєкту вже зібрав понад 60 мільйонів підписників.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації та наголосили, що проєкт є не лише розважальним контентом, а й інструментом російської «м’якої сили».

У ЦПД посилаються на власне дослідження, яке, за їхніми даними, виявило в мультсеріалі елементи формування позитивного образу Росії через персонажа Ведмедя, висміювання інших народів через поведінку Маші, а також популяризацію радянських наративів і мілітаризму.

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Раніше в ЦПД повідомляли, що студія Animaccord, яка створює мультсеріал «Маша та Ведмідь», має розгалужену міжнародну структуру з офісами у США, Польщі та на Кіпрі. За даними Центру, така модель дозволяє компанії отримувати доходи від переглядів у багатьох країнах світу. Водночас у ЦПД стверджують, що попри міжнародну присутність студія зберігає зв’язки з Росією через власників, керівництво та права на інтелектуальну власність.

Окремо в ЦПД зазначили, що раніше показ мультсеріалу обмежували або забороняли в низці європейських країн, серед яких Італія, Фінляндія, Німеччина та Велика Британія. Там, за даними Центру, проєкт називали «троянським конем Кремля».

Також у повідомленні нагадали про зустріч російського диктатора Володимира Путіна з керівництвом студії Animaccord, що, на думку ЦПД, свідчить про значення цього медіапродукту для Кремля.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що російський дитячий контент може становити ідеологічну загрозу, оскільки впливає на дитячу аудиторію.

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Нагадаємо, раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що російський мультсеріал «Маша і Ведмідь» може використовуватися як інструмент гібридного впливу на дітей. За її словами, навіть переклад українською не усуває закладених методів впливу, які «розроблялися ще КДБ і нині активно застосовує ФСБ».

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