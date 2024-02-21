Netflix у новому фільмі згадав про гомосексуальність Олександра Македонського: у Греції обурені

У Греції розкритикували документально-драматичний серіал Netflix "Олександр Великий: Становлення бога" через згадки у стрічці про його інтимні стосунки з полководцем Гефестіоном.

Про це пише The Guardian.

Міністерка культури Греції Ліна Мендоні назвала фільм Netflix про Олександра Македонського "надзвичайно низькоякісною художньою літературою" з "бідним сценарієм, насиченим історичними неточностями".

У грецькій газеті Eleftheros Typos серіал назвали "викривленням правди". Дімітріс Націу, президент православної ультраправої політичної партії "Нікі", назвав його "жалюгідним, неприйнятним і неісторичним" і додав, що серіал мав на меті "підсвідомо передати думку про те, що гомосексуалізм був прийнятним у давні часи".

Про зображення стосунків між Олександром і Гефестіоном Мендоні сказала: "У джерелах немає жодної згадки про те, що їхні стосунки виходили за межі дружби". Проте коли міністерку запитали, чи буде грецький уряд вживати заходів проти Netflix, Мендоні відповіла, що такий крок буде неконституційним. Конституція Греції захищає свободу мистецтва з початку 19 століття.

Олександр і Гефестіон

Про характер стосунків між Олександром Маедонським і його полководцем історики вже сперечаються довгий час. Серед науковців досі ведуться суперечки з приводу цього питання і єдиної відповіді немає. На чому сходяться всі дослідники, так це те, що Александр і Гефестіон були близькими друзями з дитинства, і їх сучасники часто порівнювали з Ахіллом і Патроклом.

"Одностатеві стосунки були цілком нормальними в усьому грецькому світі. У давніх греків не було слова для позначення гомосексуальності або "бути геєм". Цього просто не було в їхньому словниковому запасі. Був просто секс", – сказав професор Ллойд Ллевелін-Джонс із Кардіфського університету в Уельсі, коментуючи вихід серіалу Netflix.

Ця суперечка повторює аналогічну суперечку в Єгипті минулого року, коли єгипетське міністерство опублікувало розлогу заяву, в якій критикувало рішення Netflix залучити темношкіру акторку на роль Клеопатри в документально-драматичному фільмі "Цариця Клеопатра".

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