Нетипове навчання: поліція у США набирала добровольців для куріння марихуани

Марихуана / © Pixabay.com/Pexels

Поліцейське управління Оушен-Сіті (штат Меріленд, США) виявилося приголомшене рівнем ажіотажу після оголошення про набір добровольців, які бажають покурити канабіс. Захід був організований як частина навчальної програми, мета якої — допомогти офіцерам розпізнавати ознаки сп'яніння за кермом.

Про це розповідає Fox 5.

Поліції знадобилося лише кілька годин, щоб зібрати більш ніж достатню кількість заявок, після чого реєстрацію довелося терміново закрити.

Оголошення про набір близько дюжини дорослих віком від 21 року було опубліковано у соціальних мережах у вівторок вдень.

Навчальний захід відбудеться у неділю, 26 жовтня, у співпраці з Cannabis Green Lab та Управлінням безпеки дорожнього руху штату Меріленд. Сесія буде проводитись у контрольованій освітній обстановці.

Мета та умови для учасників:

Навчальна ціль: програма дозволяє 40 курсантам-поліцейським спостерігати в режимі реального часу наслідки вживання канабісу.

Для добровольців: учасники повинні принести канабіс із собою та вживати його на місці. В якості компенсації їм буде надано обід та трансфер.

Організатори наголошують, що це "чудовий спосіб безпечно та відповідально навчити" наступне покоління правоохоронців розпізнавати водіїв у стані зміненої свідомості.

Раніше ми розповідали, як довго марихуана впливає на водія.