"Невдала атака": у Міноборони Ірану підтвердили вибух на виробництві боєприпасів через напад безпілотників

Вибух в одному із центрів виробництва боєприпасів Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомило агентство ІРНА.
"Ввечері 28 січня 2023 близько 23:30 була проведена невдала атака з використанням безпілотників на один з центрів Міноборони, — йдеться в заяві відомства.
«Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули», — читаємо у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Ісфахані пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Збитки від цього інциденту з'ясовуються. Ведеться розслідування.
Нагадаємо, що РФ з жовтня 2022 року активно тероризує українські міста, завдаючи ударів іранськими дронами-камікадзе по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинків.
Видання CNN повідомляло, що Іран починає передавати Росії креслення та компоненти для безпілотників після того, як країни-терористки досягли угоди про початок виробництва ударних безпілотників.
Також з'явилася інформація, що Москва таємно уклала угоду з Тегераном щодо початку виробництва іранських безпілотників на території Росії.
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