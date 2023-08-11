Невдала спроба: російські олігархи масово видаляють з біографій згадки, що пов'язують їх із Росією

З початком повномасштабного вторгнення будь-яка згадка про діяльність у Росії в цивілізованому суспільстві стала токсичною.

Так, російські мільярдери щосили позбавляються сторінок у своїх біографіях, які пов'язують їх з агресором. Навіть ті багатії, які продовжують володіти активами в Росії, вносять зміни в життєписи про себе, намагаючись відбілити репутацію й не потрапити під санкції Заходу.

Про це повідомляє DW.

Хто захотів "очиститися"

1. Співзасновник інтернет-сервісу "Яндекс" Аркадій Волож

Бізнесмен прибрав майже всі згадки про зв'язки з Росією та СРСР зі свого сайту. Тепер Волож називає себе "ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані".

2. Інвестбанкір Рубен Варданян, який тривалий час очолював російську компанію "Трійка-діалог" у Москві

Тепер Варданян – фінансист "вірменського походження". Компанія "Трійка-діалог" належить "Сбербанку", який перебуває під санкціями Заходу. У вересні підприємець, статки якого раніше оцінювали в 1 млрд доларів, відмовився від громадянства Росії та переїхав до Нагірного Карабаху.

3. Співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп" Михайло Фрідман

Росіянин є підсанкційною особою. Так, він вирішив називати себе "народженим в Україні російсько-ізраїльським бізнесменом".

4. Голова "Ренови" Віктор Вексельберг

Цей діяч фігурує у списках санкцій США від 2018 року. Він підкреслює, що "народився в Україні і є громадянином Кіпру".

5. Мільярдер Юрій Мільнер

Від 24 лютого 2022 року його сторінку у "Вікіпедії" редагували 44 рази, а ще майже 30 правок очікують підтвердження. Мільнер ніяк не визначиться, чи то він "ізраїльський інвестор", чи то "ізраїльський підприємець російського походження". Однак виправлення не було підтверджено, тож чоловік залишився "російським мільярдером".

6. Ексголова ради директорів "Альфа-Банку" Петро Авен

Його сторінку від початку повномасштабної агресії Росії проти України редагували 141 раз. Зараз Авен фігурує як "російський і латвійський мільярдер".

Нагадаємо, численні російські олігархи продовжують володіти бізнесом в Україні. Серед них – Михайло Фрідман, Олексій Мордашов, Іван Саввіді, Вагіт Алекперов, Алішер Усманов, Юрій Ковальчук та інші.

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