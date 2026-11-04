Невдала страта Крісти Пайк: смертельна ін’єкція могла не подіяти через хворобу засудженої

Кріста Пайк можливо хворіє на рак крові

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Юристи 50-річної Крісти Пайк, яка пережила невдалу спробу страти у штаті Теннессі, попереджали про можливу рідкісну хворобу крові ще в січні 2026 року. Вони вважали, що через проблеми зі здоров’ям введення смертельної ін’єкції могло спричинити для засудженої додатковий біль і небезпечні ускладнення.

Про це пише LADbible.

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Яке захворювання могли запідозрити у Крісти Пайк

У документах, поданих майже за дев’ять місяців до запланованої страти, адвокати зазначили, що в Пайк могли виявити мієлопроліферативний розлад — рідкісне захворювання, яке впливає на вироблення клітин крові.

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Захисники звернули увагу на значно підвищений рівень тромбоцитів у крові жінки. На їхню думку, це могло бути пов’язано саме з мієлопроліферативним захворюванням. Наразі невідомо, чи підтвердили Крісті Пайк цей діагноз і коли могла розвинутися хвороба.

Адвокати також повідомили про історію проблем зі здаванням крові у своєї підзахисної. Це мало значення для процедури страти, адже для введення препарату медикам потрібно було встановити внутрішньовенний катетер.

Чому стан здоров’я міг ускладнити смертельну ін’єкцію

Окреме занепокоєння захисників викликав можливий ризик набряку легень — стану, за якого в легенях накопичується рідина та виникають серйозні порушення дихання.

У судовому документі адвокати наголошували, що такий стан може спричинити відчуття задухи, яке вони порівнювали з переживанням утоплення. На їхню думку, спроба провести смертельну ін’єкцію за таких обставин могла призвести до особливо сильних фізичних і психологічних страждань.

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Захист попереджав, що процедура з великою ймовірністю завдасть Пайк зайвого болю, страху та приниження. Однак ці застереження не завадили призначити виконання смертного вироку на 30 вересня 2026 року.

Що відомо про стан Крісти Пайк після невдалої страти

30 вересня Пайк ввели дві дози пентобарбіталу, однак вона залишилася живою. Після цього жінку доправили до лікарні у критичному стані. Там вона провела десять днів, а після виписки її повернули до Реабілітаційного центру імені Дебори К. Джонсон, де вона перебуває в одиночній камері.

Після повернення до в’язниці засуджена вперше публічно розповіла про наслідки процедури. За її словами, відтоді вона постійно відчуває біль у тілі, руках, кистях і горлі, а також досі має труднощі з мовленням. Вона наголосила, що страждання не обмежуються фізичним болем.

Наразі невідомо, чи пов’язаний її стан із можливим захворюванням крові. Також немає офіційного пояснення, чому дві дози препарату не призвели до смерті засудженої.

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У штаті Теннессі призупинили всі страти на час внутрішньої перевірки інциденту. Водночас губернатор Білл Лі заявив, що Пайк залишається засудженою до смертної кари, якщо суди не ухвалять іншого рішення.

Інші подробиці невдалої страти Крісти Пайк

Нагадаємо, під час страти 30 вересня після введення двох доз пентобарбіталу Кріста Пайк залишилася живою. Свідки розповідали, що вона продовжувала дихати, скаржилася на печіння та біль, а в якийсь момент навіть підняла голову й запитала, чи нормально те, що з нею відбувається.

Після десяти днів у лікарні Пайк повернули до виправного центру, звідки вона надіслала другові коротке повідомлення: «Я у в’язниці. Я тебе так сильно люблю!». Ця звістка викликала нові суперечки щодо її стану, адже незадовго до цього адвокати заявляли про тяжкі наслідки невдалої страти та значні проблеми зі здоров’ям засудженої. Повідомлення Крісти Пайк із в’язниці знову привернуло увагу до цієї історії.

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