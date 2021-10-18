Невдале самогубство в метро Москви: чоловік, що стрибнув під потяг, не постраждав і тепер має сплатити штраф

Машиністка поїзда встигла вчасно зупинити вагони.
У метро Москви чоловік стрибнув під поїзд, намагаючись покінчити життя самогубством.
Про це повідомляє Telegram- канал Readovka.
"У московському метро хлопець вирішив звести рахунки з життям і стрибнув під поїзд, що під'їжджав. Від неминучої загибелі його врятувала машиністка поїзда - проявивши чудеса реакції, вона зуміла вчасно зупинити поїзд", - йдеться повідомленні.
Зазначається, що чоловік не постраждав, за винятком легких ударів. ЗМІ повідомляють, що порушник має заплатити штраф у розмірі 1 млн рублів (366 600 тис. гривень - Ред.).
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Нагадаємо:
- У Харкові пасажир стрибнув на колії. Машиніст потяга встиг вчасно загальмувати. Хлопця вчасно дістали з рейок.
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