Невдоволення Трампом зростає: у США правоохоронці озброїлись хімічною зброєю

Поліція США / © Associated Press

Реклама

По всій території США та щонайменше у 15 країнах світу заплановано понад 3100 протестів під гаслом «Без королів». Організатори очікують, що ця хвиля може стати найбільшою акцією протесту в історії США.

Про це пише The Guardian.

Рух спрямований проти політики президента США Дональда Трампа та того, що учасники називають проявами авторитаризму.

Реклама

Тим часом спеціальні агенти, зокрема і прикордонники, замовили арсенал для придушення протестів в США на 50 мільйонів доларів, пише The Intercept.

Загалом відомство шукає постачальників для 123 різних типів боєприпасів, щоб придушувати протести мігрантів та громадян, що їх підтримують. Влада замовляє понад 242 000 ручних гранат та понад 100 000 набоїв для гранатометів.

Особливу тривогу викликає сльозогінний газ на основі хлорбензальмалонітрилу, який США використовували у В’єтнамі. Зараз він заборонений для військових дій.

Також правоохоронці отримають велику партію перцевого газу на основі витяжки з гострого чилі для миттєвого ураження очей.

Реклама

Зауважимо, акції протесту охопили всі регіони країни — від східного до західного узбережжя. Найбільші демонстрації відбулися в Нью-Йорку, Вашингтоні, Міннеаполісі, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. У Лос-Анджелесі поліція арештувала 74 учасника акціх протесту, які відмовлялися розійтися після завершення акції, ще одну людину затримали за підозрою у зберіганні холодної зброї.

За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки США, щонайменше двоє офіцерів отримали травми після того, як у них влучили бетонні блоки. Їм знадобилася медична допомога.