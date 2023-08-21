Невдовзі мала побачити океан: померла "найсамотніша косатка у світі", яка 50 років перебувала у неволі

"Найсамотніша косатка у світі", яка жила в неволі понад 50 років, померла за декілька місяців до того, як мала бути випущена назад до океану.

Про це пише dailystar.co.uk.

Лоліта, яку іноді називали Токітае або Токі, жила в океанаріумі в Маямі, США. Її спіймали в Тихому океані 1970 року. Тварина провела наступні п'ять десятиліть "у найменшому вольєрі для косаток", виступаючи.

У березні цього року активісти захисту прав тварин оголосили, що повернуть косатку на волю. Останніми роками мала слабке здоров'я, частково через умови її утримання в неволі. Лоліта страждала на низку захворювань, зокрема проблеми із травленням через те, що її годували гнилою рибою, і шкірні інфекції через воду, в якій вона перебувала.

Померла "найсамотніша косатка у світі" Лоліта / Фото: ladbible.com

Повідомляється, що косатка померла через ниркову недостатність. Зі свого боку, представники океанаріума сказали, що Лоліта отримала "найкращу допомогу".

"Попри отримання найкращої можливої медичної допомоги, вона померла в п'ятницю через ниркову недостатність", - йдеться у заяві.

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