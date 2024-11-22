“Невідоме наближається”: прем'єр-міністр Польщі попередив про загрозу глобальної війни

У п’ятницю, 22 листопада, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що існує "серйозна та реальна" загроза глобальної війни після масштабної ескалації конфлікту в Україні.

Про це повідомляє Politicoз посиланням на виступ Туска перед Спілкою польських вчителів.

За його словами, повномасштабне вторгнення Росії в Україну “входить у вирішальну фазу”.

“Ми всі це знаємо, ми відчуваємо, що невідоме наближається. Ніхто з нас не знає кінця цього конфлікту, але ми знаємо, що зараз він набуває дуже драматичних масштабів”, – додав польський прем’єр.

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При цьому Дональд Туск відзначив стрімку ескалацію війни в Україні.

“Події останніх кількох десятків годин показують, що ця загроза дійсно серйозна і реальна з точки зору глобального конфлікту”, – сказав він, очевидно, маючи на увазі недавній удар по українському місту Дніпру російською балістичною ракетою “Орешнік”.

Нагадаємо, цього ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни.

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