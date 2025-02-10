Невідомі безпілотники атакували Слов'янськ-на-Кубані: озвучена ймовірна ціль атаки

У ніч на 10 лютого 2025 року невідомі безпілотники атакують місто Слов'янськ-на-Кубані у Краснодарському краї РФ. Працює ППО.

Про це пишуть рос"ЗМІ".

Як розповіли місцеві, вони нарахували не менше 10 вибухів у небі. Багато хто прокинувся через останні чотири. Перед цим люди чули звуки, подібні до прольоту БПЛА.

Після роботи з цілями в одному з будинків, заздалегідь, вибило шибки. Раніше місцева влада попереджала про небезпеку дронів у регіоні.

За попередньою інформацією, метою атаки ЗСУ є Афіпський НПЗ.

Нібито знищено щонайменше п'ять безпілотників, які летіли у бік підприємства.

Нагадаємо, що раніше безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї. Під атаку потрапила нафтобаза ТОВ "Албашнефть".

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