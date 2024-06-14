Невідомі безпілотники масово атакували Ростовську область Росії

На росіян чекала тривожна ніч.
Моніторингові пабліки Росії рапортують про "збиття" нібито 30 безпілотників.
Проте при цьому підтверджують попадання в цивільну інфраструктуру, не повідомляючи про сумарну кількість дронів, залучених в атаці на аеродром базування Су-34.
Таким чином, безпілотники масово атакували Ростовську область.
За словами місцевих жителів, велика кількість вибухів пролунала у районі військового аеродрому Морозовська. Також повідомляється, що було до 30 вибухів, а в одному з районів було видно вогонь на землі.
Також вибухи чути над Ростовом-на-Дону. Губернатор повідомив, що "ППО успішно" відбили масову атаку БПЛА на території регіону. За попередніми даними, жертв немає.
До того ж пізніше звуки вибухів пролунали у Курську.
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.
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