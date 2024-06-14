Невідомі безпілотники масово атакували Ростовську область Росії

Моніторингові пабліки Росії рапортують про "збиття" нібито 30 безпілотників.

Проте при цьому підтверджують попадання в цивільну інфраструктуру, не повідомляючи про сумарну кількість дронів, залучених в атаці на аеродром базування Су-34.

Таким чином, безпілотники масово атакували Ростовську область.

За словами місцевих жителів, велика кількість вибухів пролунала у районі військового аеродрому Морозовська. Також повідомляється, що було до 30 вибухів, а в одному з районів було видно вогонь на землі.

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Також вибухи чути над Ростовом-на-Дону. Губернатор повідомив, що "ППО успішно" відбили масову атаку БПЛА на території регіону. За попередніми даними, жертв немає.

До того ж пізніше звуки вибухів пролунали у Курську.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі пролунали вибухи.

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