Невідомі безпілотники намагаються атакувати Саратов та Енгельс - соцмережі

Невідомі дрони намагаються атакувати Саратов та Енгельс.

Про це йдеться у соцмережах.

Як розповіли місцеві жителі, в Енгельсі було чути вже щонайменше 4 вибухи, у тому числі в районі місцевої нафтобази. Водночас у кількох районах Саратова звучить сирена тривоги та сповіщення про загрозу атаки БПЛА. Раніше місцевий губернатор повідомив, що в регіоні працюють системи оповіщення, а всі екстрені служби приведені в повну готовність.

Раніше ЗСУ атакували промисловий об'єкт в Енгельсі за допомогою БПЛА 10 днів тому - у ніч проти 14 січня.

Нагадаємо, що за повідомленнями російських пабліків, у Брянську метою знову є завод "Кремній".

В Енгельсі дрони націлені на аеродром стратегічної авіації "Енгельс-2", всі борти ТУ-95, що там дислокуються, піднято в повітря.

Також оголошено загрозу атаки безпілотників і у Татарстані.

Також у ніч проти 24 січня 2025 року атаки зазнали майже всі прикордонні регіони Росії, а також сусідні з Рязанською Тульська та Московська області.

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