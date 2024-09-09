Невідомі безпілотники зупинили роботу найбільшого аеропорту Швеції: деталі інциденту

П’ять рейсів були перенаправлені до інших аеропортів, поки ситуація не була врегульована.

Найбільший аеропорт Швеції, розташований поблизу Стокгольма, тимчасово зупинив приймання і відправлення рейсів через виявлення невідомих безпілотників.

Про це повідомляє SVT.

На початку доби в районі аеропорту "Арланда" були помічені щонайменше чотири безпілотники різного розміру і невстановленого типу.

О 2 годині ночі адміністрація аеропорту вирішила призупинити свою діяльність. У зв’язку з цим п’ять рейсів були перенаправлені для приземлення в найближчих аеропортах, розташованих у містах Ничепінг і Гетеборг. Роботу аеропорту вдалося відновити о 03:30.

Поліція розпочала розслідування у зв’язку з інцидентом, зазначивши, що існує підозра на умисний характер дій, але деталі поки що не розголошують. Речник поліції Даніель Вікдаль повідомив, що розслідування триває, і з міркувань конфіденційності не вдається в подробиці.

Збройні сили Швеції підтвердили, що вони в курсі події та співпрацюють з адміністрацією аеропорту, щоб забезпечити безпеку та вирішити ситуацію.

Нагадаємо, винищувачі німецьких та шведських військово-повітряних сил піднімались в небо над Балтією для перехоплення російського морського патрульного літака Іл-20М. Літак перебував у повітряному просторі над Балтією "без плану польоту".

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