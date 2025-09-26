Дрон (ілюстративне фото) / © скрін з відео

Реклама

Німецький регіон Шлезвіг-Гольштейн став новою мішенню для гібридних загроз: у ніч на п’ятницю там зафіксували кілька дронів. Міністр внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак підтвердила, що влада розслідує підозру у шпигунстві та саботажі.

Про це пише NDR.

Поліція регіону вже посилює захист від безпілотників у координації з іншими північними землями, а Міністерство внутрішніх справ веде переговори з федеральним урядом та Бундесвером.

Реклама

Це відбувається на тлі аналогічних інцидентів у Данії, де уряд Копенгагена назвав неодноразові прольоти дронів «гібридною атакою» від, імовірно, «професійного актора». Данія у відповідь навіть посилила прикордонний контроль.

Політики, зокрема Ніклас Дюрбрук (СДПН), закликають до спільних, швидких та ефективних дій Німеччини та Данії проти гібридних загроз. Ситуація набула такої серйозності, що парламентська група СДПН запросила звіт від уряду щодо спостережень дронів.

Напруга посилюється, адже раніше в регіоні вже розслідували інцидент із вантажним судном на Кільському каналі, яке підозрювали у використанні як бази для запуску розвідувальних дронів.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів у Європі спостерігається серія інцидентів, пов’язана із масовим вторгненням безпілотників у повітряний простір країн Альянсу. Ці події викликали не лише занепокоєння, а й посилили побоювання країн ЄС щодо можливої ескалації з боку Росії. Що відомо про атаку безпілотниками європейських країн та чи є загроза нового нападу з боку РФ — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

НАТО не може дозволити собі збивати дешеві російські дрони дорогими ракетами, і тому терміново розробляє нові, доступніші технології.