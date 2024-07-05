Невідомі дрони атакували Приморсько-Охтарськ у Краснодарському краї РФ

У місті було чути вибухи.

Невідомі дрони атакували місто Приморсько-Охтарськ у Краснодарському краї, "система ППО" начебто збила кілька безпілотників. Пошкоджено цивільні об'єкти.

Про це пише SHOT у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, місцеві жителі почали чути вибухи приблизно після 0:30, звук прольоту БПЛА та кілька гучних вибухів було чути в районі місцевої електропідстанції. Також очевидці повідомляють, що внаслідок падіння одного з дронів ушкодження отримав 3-поверховий житловий будинок в одному з мікрорайонів.

Також читайте В Росії дві області опинились під ударами дронів

Попередньо ніхто з мешканців не постраждав. На місці зараз працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у Нижньому Новгород спалахнула потужна пожежа на виробничому майданчику з утилізації відходів – у небі виднілись вогняні "гриби".

Додамо, щр в ніч проти 30 червня у низці російських областей, зокрема у Курській, Бєлгородській та Брянській, пролунали вибухи через атаку безпілотників.

Читайте також: