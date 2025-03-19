Невідомі дрони влучили по нафтобазі у Краснодарському краї: пролунали вибухи, спалахнула пожежа

Під час влучання безпілотників прогриміло мінімум три вибухи.

Чергова гаряча ніч у Росії 19 березня 2025 року: невідомі безпілотники атакували нафтобазу у місті Кропоткіні Краснодарського краю РФ.

Про це інформують у соціальних мережах.

Згідно зі свідченнями очевидців, пролунало не менше 3 вибухів.

На місці падіння уламків на території підприємства пожежа — горять частини нібито збитого дрона.

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За попередньою інформацією безпілотники атакували у РФ станцію перекачування російської нафти на експорт під назвою "Кавказька".

Ми раніше інформували, що у російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ.

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