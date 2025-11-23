- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 352
- Час на прочитання
- 2 хв
Невідомі дрони атакували ДРЕС у Московській області: спалахнула пожежа
Мешканцям Московської області у неділю, 23 листопада, було неспокійно.
Невідомі дрони 23 листопада атакували Шатурську ДРЕС. Попередньо, горить вузол видачі потужності.
У Мережі з’явилися кадри пожежі на об’єкті.
Деталі атаки на Московську область
У ніч проти 23 листопада безпілотники збивали над Московською областю, повідомляв мер Москви. Жителі міста Шатура повідомляли про вибухи та атаку на місцеву ГРЕС
Як стало відомо, кадри знято з вулиці Жарова. Відстань від точки зйомки до ГРЕС становить приблизно 1.6 км.
«Аналіз ASTRA підтверджує, що в результаті атаки спалахнула Шатурська ГРЕС. Ймовірно, горить вузол видачі потужності ДРЕС. Вузол видачі потужності — це інфраструктурний комплекс, через який електростанція передає електроенергію в єдину енергосистему», — повідомили осінтери.
Відомо, що Шатурська ДРЕС:
має потужність 1500 МВт;
одна із найстаріших електростанцій у Росії;
бере участь у забезпеченні електроенергії та тепла для Московської області.
Коментарів від місцевої влади наразі немає. Водночас у міноборони РФ заявили про збиття 2 БпЛА над Московською областю.
Атаку прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
«Дзеркало після ударів ворога по нашій енергетиці працює», — наголосив Коваленко.
Раніше гучно було у російській Сизрані — там пролунало до 10 вибухів.
Місцеві розповіли, що від ударної хвилі «затремтіли вікна». У небі стояв гул, а вибухи лунають із північної частини міста. Люди також повідомляють, що звуки руху дронів долинають з боку річки Волги — апарати нібито летять на низькій висоті, а у небі видно спалахи
Попередньо, як стверджують російські ресурси, система ППО збиває безпілотники. Водночас офіційної інформації про наслідки чи можливі руйнування наразі немає.