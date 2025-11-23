ТСН у соціальних мережах

Світ
352
2 хв

Невідомі дрони атакували ДРЕС у Московській області: спалахнула пожежа

Мешканцям Московської області у неділю, 23 листопада, було неспокійно.

Дрон / Ілюстративне фото

Дрон / Ілюстративне фото / © iStock

Невідомі дрони 23 листопада атакували Шатурську ДРЕС. Попередньо, горить вузол видачі потужності.

У Мережі з’явилися кадри пожежі на об’єкті.

Деталі атаки на Московську область

У ніч проти 23 листопада безпілотники збивали над Московською областю, повідомляв мер Москви. Жителі міста Шатура повідомляли про вибухи та атаку на місцеву ГРЕС

Як стало відомо, кадри знято з вулиці Жарова. Відстань від точки зйомки до ГРЕС становить приблизно 1.6 км.

«Аналіз ASTRA підтверджує, що в результаті атаки спалахнула Шатурська ГРЕС. Ймовірно, горить вузол видачі потужності ДРЕС. Вузол видачі потужності — це інфраструктурний комплекс, через який електростанція передає електроенергію в єдину енергосистему», — повідомили осінтери.

Відомо, що Шатурська ДРЕС:

  • має потужність 1500 МВт;

  • одна із найстаріших електростанцій у Росії;

  • бере участь у забезпеченні електроенергії та тепла для Московської області.

Коментарів від місцевої влади наразі немає. Водночас у міноборони РФ заявили про збиття 2 БпЛА над Московською областю.

Атаку прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Дзеркало після ударів ворога по нашій енергетиці працює», — наголосив Коваленко.

Раніше гучно було у російській Сизрані — там пролунало до 10 вибухів.

Місцеві розповіли, що від ударної хвилі «затремтіли вікна». У небі стояв гул, а вибухи лунають із північної частини міста. Люди також повідомляють, що звуки руху дронів долинають з боку річки Волги — апарати нібито летять на низькій висоті, а у небі видно спалахи

Попередньо, як стверджують російські ресурси, система ППО збиває безпілотники. Водночас офіційної інформації про наслідки чи можливі руйнування наразі немає.

Наступна публікація

