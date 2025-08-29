Невідомі дрони атакували російський Орел: у місті пролунала серія вибухів

Дрон / © ТСН.ua

У російському Орлі вночі сталася масштабна атака невідомих безпілотників — у місті пролунало понад десять вибухів, пошкоджені житлові будинки та виникла пожежа біля торгового центру.

За даними Mash, один із БПЛА впав у дворі житлового будинку. Від уламків у будівлі вибило вікна, пошкоджені фасади та дах. Очевидці повідомляють, що постраждалих немає.

Місцеві жителі кажуть, що ще один дрон упав неподалік торгового центру, після чого почалася пожежа.

Нагадаємо, 26 серпня Рязанську область РФ накрила потужна «бавовна». Так, стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі «Рязань-Москва». Почалася пожежа. На місце виїхали відповідні служби для ліквідації наслідків удару. Зокрема, про наявність правоохоронців та ремонтних бригад повідомили мешканці села Божатково.

За даними ГУР МО, від 2018 року перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», що забезпечує потреби російської армії.

«Наразі транспортування нафтопродуктів до Москви тимчасово зупинене, а представники „Транснєфті“ підраховують збитки від інциденту», — зазначили у відомстві.