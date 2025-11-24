Невідомі дрони атакували територію Росії: де лунали вибухи

Стовп диму

Невідомі дрони атакували Росію вночі 24 листопада. Так, вибухи пролунали у Кстово, у Білгородській та Воронезькій областях, а також Краснодарському регіоні.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, гучно було у Кстово, Нижегородська область РФ. Там у період між 01:00 та 03:00 місто було під масовою атакою наших БпЛА. В місті пролунало не менш ніж 10 вибухів.

«Імовірною ціллю атаки були розташовані промисловій зоні НПЗ „Лукойл-Ніжньогороднефтеоргсинтез“ та нафтохімічний завод „СІБУР-Кстово“, які й раніше ставали цілями ударів СОУ», — акцентував Андрющенко.

Також робота ППО фіксувалась у Бєлгородській, Воронезькій областях та у Краснодарському регіоні.

Щобільше, за даними Андрющенка, вибухи лунали над Донецьком, Маріуполем та приазовською частиною Запорізької області.

Очікуємо деталей щодо уражень.

Раніше невідомі дрони атакували Московську область. Ціллю стала Шатурська ДРЕС.

Як встановили осінтери ASTRA в результаті атаки спалахнула Шатурська ДРЕС. Ймовірно, горить вузол видачі потужності. Це інфраструктурний комплекс, через який електростанція передає електроенергію в єдину енергосистему.