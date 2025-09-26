Невідомі дрони над Данією: біля узбережжя помітили військовий корабель РФ

Російський великий десантний корабель «Олександр Шабалін» / © azlok.livejournal.com

У Данії тричі доводилося закривати аеропорти через появу невідомих дронів у повітряному просторі країни. Спершу припускали, що безпілотники запускалися з цивільних суден так званого «тіньового флоту» Росії у Балтійському морі, однак розслідування журналістів показало іншу картину.

Про це повідомляє Ekstra Bladet.

За інформацією видання, у момент кружляння дронів у Данії неподалік узбережжя країни перебував російський великий десантний корабель «Олександр Шабалін» із Балтійського флоту. Він стояв із вимкненою системою ідентифікації між островами Лангеланн і Лолланд, поки безпілотники кружляли над аеропортами та військовими об’єктами.

Журналісти, які вилетіли на гелікоптері, зафіксували корабель із бортовим номером «110» та озброєнням: автоматичними гарматами АК-725, зенітними установками, ракетними комплексами і радіоелектронним обладнанням. Після того як екіпаж помітив спостереження, корабель вирушив на північний схід, залишивши AIS-сигнал вимкненим.

У Збройних силах Данії підтвердили, що знали про присутність судна, але не коментують можливий зв’язок із серією атак дронами.

Військовий експерт Якоб Каарсбо вважає, що «Олександр Шабалін» міг виконувати одразу кілька завдань: слугувати базою для дронів, координувати «тіньовий флот», вести розвідку, чинити психологічний тиск чи відволікати ресурси данських військових. На думку експерта, поява корабля біля узбережжя Данії саме в цей час навряд чи була випадковою.

Нагадаємо, ввечері 24 вересня та у ніч проти 25-го над Данією було зафіксовано появу невідомих БпЛА поблизу ключових військових та цивільних об’єктів.

Посольство Росії в Копенгагені заперечило будь-яку причетність до інцидентів із дронами, які призвели до збоїв у роботі двох аеропортів Данії. Посольство заявило про нібито створення «приводів для подальшої ескалації напруженості в інтересах сил, які прагнуть затягнути український конфлікт та поширити його на інші країни».

У ніч проти 26 вересня у Данії знову закрили повітряний простір через підозрілий дрон. У поліції Копенгагена повідомили про сотні дзвінків від очевидців, які стверджували, що бачили дрони.