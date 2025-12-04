ТСН у соціальних мережах

Невідомі дрони намагалися атакувати літак Зеленського — ЗМІ

Безпілотники начебто були помічені палубними спостерігачами корабля ірландських військово-морських сил.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Чотири неідентифіковані безпілотники військового типу порушили безпольотну зону та полетіли в напрямку траєкторії польоту літака президента України Володимира Зеленського, який приземлявся в аеропорту Дубліна (Ірландія).

Про це повідомляє The Journal.

За інформацією видання, інцидент стався пізно ввечері в понеділок, 1 грудня. Літак начебто приземлився трохи раніше запланованого часу, а дрони досягли місця саме в той момент, коли він мав пролетіти.

Джерела видання стверджують, що дрони злетіли з північного сходу Дубліна та перебували в повітрі близько двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив, а також де вони зараз перебувають. Поліція розслідує, чи злетіли дрони з берега в Дубліні, чи з непоміченого корабля.

Повідомляється, що дрони начебто були помічені палубними спостерігачами корабля ірландських військово-морських сил LÉ William Butler Yeats, який таємно був розгорнутий біля узбережжя поблизу Дубліна.

Ірландські військові начебто вирішили не збивати дрони, оскільки на борту військово-морського судна не було відповідних засобів. Літак Ірландського повітряного корпусу, який патрулював повітряний простір, також не втручався.

У виданні додали, що ірландські збройні сили мають обмежені можливості для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, під час перебування в Ірландії президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з родинами ірландських військовослужбовців, які віддали життя, захищаючи Україну.

